İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya İstihbarat Başkanı Tuhami, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Dünya

Libya İstihbarat Başkanı Tuhami, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Libya'da İstihbarat Birimi Başkanı Tümgeneral Abdulkadir et-Tuhami geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 17:29 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 17:30
ABONE OL

Libya hükümetine bağlı güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tuhami, başkent Trablus'taki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Libya hükümetinin danışma mercisi olan Libya Devlet Yüksek Konseyi de Tuhami için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Tuhami için "ülkenin geçtiği zor zamanlarda sorumluluk üstlenen bir vatan evladıydı." ifadesi kullanıldı.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde (1977-2011) Dış Güvenlik Biriminde subay olarak görev yapan Tuhami, devrimden 6 yıl sonra Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezine müdür olarak atanmıştı.

Tuhami, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümeti tarafından 25 Nisan 2017'de İstihbarat Birimi Başkanlığına getirilmişti.

Salda Gölü eski görüntüsüne kavuşturuldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.