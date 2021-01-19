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Dünya

Libya ordusu: Hafter milisleri ateşkes anlaşmasını uygulamaya niyetli değil

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin askeri hareketliliğinin devam ettiğini ve ateşkes anlaşmasını uygulamaya niyetli olmadıklarını açıkladı.

AA19 Ocak 2021 Salı 16:10 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 16:11
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Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsyancı Halife Hafter güçlerinin askeri hareketliliği devam ediyor. Yabancı paralı asker getirilmesi için neredeyse günlük olarak Sirte ve Cufra semalarında uçuş gözleniyor." dedi.

"Tüm bu hareketlilik, Hafter milislerinin Libya krizini ve savaşı bitirmeye ve 5+5 anlaşmasını uygulamaya niyetli olmadıklarını gösteriyor." ifadesini kullanan Dırah, Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi olarak imzalanan anlaşmaya bağlı olduklarını vurguladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılırken, bu süre 23 Ocak Cumartesi günü doluyor.

Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

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