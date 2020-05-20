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Dünya

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Kununu: Libya petrolünün tekrar akma zamanı geldi

2011 yılından beri savaşın sürdüğü Libya'da, petrol kaynakları ile ilgili yeni bir karar alındı. Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Libya petrollerinin tekrar akma zamanının geldiğini bildirdi.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:59 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:59
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Kununu, sosyal medya hesabı Twitter’den yaptığı paylaşımda, “Libya petrollerinin tekrar akmasının ve suçlu ellere Libyalıların gücüyle vurulmasının zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

-Terhune ve Trablus’un güneyindeki milisler için uyarı

Kununu, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada ise başkent Trablus’un güneyi ve Terhune kentinde bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrıda da bulunmuştu.

Libya ordusu dün sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

Evlat nöbeti sürüyor

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