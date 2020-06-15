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Dünya

Libya Parlamentosundan uluslararası topluma çağrı: Toplu mezarlar konusunda Hafter'den hesap sorulsun

Libya Parlamentosu, uluslararası topluma savaş suçları konusunda görevini yapması çağrısında bulunarak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve milislerinin yargılanmasını istedi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 23:48
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Başkent Trablus'taki parlamentonun Savunma ve Ulusal Güvenlik Komisyonundan yapılan açıklamada, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki savaş suçu sayılan toplu mezarlar için soruşturma talep edildi.

Açıklamada, "Güvenlik ve yargı birimlerinden Hafter milislerinin soruşturulması için tüm yasal işlemleri başlatmalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsan hakları örgütleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) seslenilen açıklamada, "(Bu kurumların) Savaş suçlusu Hafter başta olmak üzere, katilleri yargılama sorumluluğunu üstlenmelerini ve onları adalet önüne çıkarmalarını istiyoruz." çağrısı yapıldı.

Terhune’yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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