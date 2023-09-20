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Dünya

Libya sel felaketi için uluslararası soruşturma talep ediyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusundaki Derne kentinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinin nedenlerine ilişkin kapsamlı bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Libya sel felaketi için uluslararası soruşturma talep ediyor
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Derne'deki sel felaketi kapsamında birkaç gün önce acil toplantı düzenleyen Konsey, konuya ilişkin bugün yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Derne kentinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve büyük yıkıma yol açan felaketin nedenlerine ilişkin kapsamlı bir uluslararası soruşturma yapılması talep edildi.

Konsey açıklamasında, "Derne'nin afet bölgesi ilan edilmesi ve bu konuda uluslararası bir karar alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması" gerektiğini belirtti.

Derne'nin yeniden inşası için gerekli fonun tahsis edilmesi, denetlenmesi ve bunun için zaman çizelgesinin belirlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun Derne içinden bir kriz yönetim komitesinin kurulmasıyla mümkün olabileceği aktarıldı.

Bölgedeki bunalımlı durumların çözümü için ivedilikle önlemle alınması; kısa vadedeki gereksinimlerin tespit edilmesi, yeniden yapılanma süreci başlayana kadar atılması gereken adımlar ve kaynaklar konusunda öneride bulunulması gerektiği kaydedildi.

Konsey ayrıca Derne kentindeki sağlık hizmetleri konusunda gerekli adımların hızlandırılması, psikolojik destek merkezi kurulması ve bu konuda ülkelerin veya uzman kuruluşların çabalarından destek alınmasının gerekliliğine dikkati çekti.

- LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.

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