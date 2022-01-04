Libya Temsilciler Meclisi'den yeni seçim tarihi talebi

AA 4 Ocak 2022 Salı 00:49 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 00:49

Buleyhık, TM'nin gerçekleştirdiği oturumda, mücbir sebebi ortadan kaldırma ve yeni bir seçim tarihini belirlemek üzere Yüksek Seçim Komisyonu'nun ülkedeki tüm taraflarla temasa geçmesi sonucuna varıldığını aktardı.

"Yüksek Seçim Komisyonu'nun en kısa sürede yeni bir öneriyle Temsilciler Meclisi'ne başvurması gerekiyor." ifadesini kullanan Buleyhık, TM'nin bu öneriyle oturumunu askıya aldığını aktardı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, oturumdaki konuşmasında, bazı mücbir sebeplerin seçimlerin yapılmasını engellediğini söylemişti. Sayih, bu sebepler arasında tehditlerin yanı sıra "çelişen yargı kararlarının ve kanunda belirtilen süreden sonra alınan kararların" yer aldığına dikkati çekmişti.

- TARTIŞMALI SEÇİMLER

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukuki sorunlar nedeniyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını belirtmişti.