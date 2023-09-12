Libya yol ve köprü ağı tamamen çöktü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının hasar tespit için ülkenin doğusuna gitmek üzere bir teknik ekip görevlendirdiğini söyledi.

Suveydan, ülkenin doğusunda şehir ve köyleri bağlayan çok sayıda yol ve köprünün çöktüğüne dikkati çekerek, bu durumun afetten etkilenen şehirlere yardım ulaştırılmasına engel olduğunu belirtti.

Selden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Derne kentinde yol ve köprü ağının tamamen çöktüğünü kaydeden Suveydan, bunların yeniden inşası için 300 milyon dinara (yaklaşık 67 milyon dolar) ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.

UBH Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.

UBH, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısı yapmıştı.

Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.

UBH'den bir yetkili, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" olarak nitelemişti.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.