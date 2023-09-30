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Dünya

Libya'da 10 yıl sonra bir ilk! 2014'te yasak getirilmişti

Libya'dan İtalya'ya 10 yıl sonra ilk tarifeli uçak seferi yapıldı.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Libya'da 10 yıl sonra bir ilk! 2014'te yasak getirilmişti
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'tan İtalya'nın başkenti Roma'ya 10 yıl sonra, ilk tarifeli uçak seferinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ulusal Birlik Hükümetinin, "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Libya ile İtalya arasında 10 yıl süreyle kesilen hava yolu bağlantısının ardından, ilk uçak seferinin Trablus'taki Mitika Havalimanından yapıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), 2014'te "güvenlik krizleriyle" ilişkili gerekçelerle, Libya uçaklarının AB üyesi ülkelerin hava sahasından geçmesine yasak getirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, temmuz ayında, yakında İtalya ile uçak seferlerinin yeniden başlayacağına dair açıklama yapmıştı.

  • Libya-İtalya
  • tarifeli uçuş
  • 10 yıl sonra sefer

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