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Dünya

Libya'da 4 gün sonra iki kişi kurtarıldı

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 21:23 - Güncelleme:
Libya'da 4 gün sonra iki kişi kurtarıldı
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TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılanların sağlık durumlarının stabil olduğu ve Derne'deki sahra hastanesinde bulundukları aktarıldı.

- Türk arama kurtarma ekipleri Derne'de bir aileyi kurtardı

TM'nin atadığı hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Komitesi Sözcüsü Velid el-Urfi, yabancı arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği çabalara övgüde bulundu.

Urfi, Türk arama kurtarma ekiplerinin dün akşam Derne'de bir aileyi kurtardığını söyledi.

Aile fertlerinden birinin Türk kurtarma ekiplerine haber verdiğini aktaran Urfi, Türk ekibin uğraşlar sonucu tüm aile fertlerini canlı bir şekilde enkazdan çıkardığını ifade etti.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

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