Libya'da 43 bin kişinin sel nedeniyle yerinden olduğu açıklandı

Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin etkileri sürüyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, "Libya'nın doğusundaki seller, 43 bin 59 kişinin yerinden olmasına yol açtı" ifadeleri kullanıldı. Temiz su sıkıntısı nedeniyle Dernalıların şehri terk etmek zorunda kaldığı, diğer şehirlerdeki akrabalarının yanına taşındığı aktarıldı. Ayrıca selden etkilenen bölgelerde yiyecek, temiz içme suyu, ruh sağlığı ve psikososyal destek gibi acil ihtiyaçların da devam ettiği vurgulandı.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ



Ülkenin doğusunda 10 Eylül'de etkili olan Daniel Fırtınası, Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da şiddetli yağışa yol açmıştı. Derna'da iki barajın çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle kent harabeye dönerken, binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve kaybolmuştu. Felaketin ardından başlatılan arama ve temizleme çalışmaları sürüyor.