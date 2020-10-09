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Dünya

Libya'da alarm! Paralı askerlerden Pantsir-S1'li devriye

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı paralı askerler Cufra bölgesinde, Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemine refakat ederek devriye yaptıkları görüntüler paylaşıldı.

star.com.tr09 Ekim 2020 Cuma 00:39 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 00:39
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Darbeci lider Hafter'e bağlı milisler ve paralı askerler, Başkent Trablus'un güneydoğusundaki Cufra Hava Üssü bölgesinde devriye yapıyor. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gayrimeşru silahlı güçlerin devriye gerçekleştirdiği bölgede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Rus Pantsir-S1 hava savunma sistemi görülüyor.

HAFTER MİLİSLERİNİN SALDIRISINA KARŞI UYARI

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üst düzeyde hazırlık yapılmasını isteyerek uyarıda bulundu.

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği mesajda Hafter milislerinin saldırısına yönelik uyardı.

Bakan Nemruş, "Libya ordusu, devam eden siyasi süreci ateşkese bağlı kalarak desteklemektedir. Çünkü biz, sivil, demokratik bir devlet inşasını ve siyasi süreci desteklemeyi arzuluyoruz. Sirte, Cufra ve Libya'nın tek bir karış toprağından da vazgeçmeyeceğiz. Şu anda uluslararası toplum tarafından desteklenen bir ateşkes var, ancak savaş suçlusu Hafter bunu defalarca ihlal etti." ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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