Libya'da bir haftadan beri devam eden çatışmaların son durumu

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, 4 Nisan başkent Trablus'a üç cepheden saldırı başlattı. İlki, Trablus'un 70 kilometre batısında yer alan Sabrata kenti yakınlarındaki El-Aceylat beldesine saldırdıktan sonra Trablus'un 60 kilometre batısında kalan Surman kentine geçti.

Daha önce yapılmış taahhütlerin ardından Aceylat ve Surman'a savaşmadan giren Hafter güçleri, 5 Nisan'da Trablus'un 45 kilometre batısında yer alan Ez-Zaviye kentindeki tugayların mukavemetiyle karşılaştı ve ciddi bir yenilgiye uğrayarak geri çekildi.

Gıryan eksenli güney cephesi

Hafter güçlerinin merkez ekseni olarak bilinen ikinci cephe ise Giryan kenti oldu. Kenti, sınırlı çatışmaların ardından ele geçiren Hafter güçleri, Verşefane bölgesine doğru ilerleyerek bölgenin merkezi El-Aziziye'de 5 Nisan'da denetimi sağladı. Burada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Batı Askeri Karargahından Tümgeneral Usame Cüveyli liderliğindeki güçlerle şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hafter güçleri 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan başkentin 25 kilometre güneyindeki Uluslararası Trablus Havalimanı'na doğru 5 Nisan'da ilerlemeye devam etti. Havalimanı yakınında yer alan Suvani bölgesindeki bazı silahlı grupların Hafter'le birlik olduğu tahmin ediliyor.

Havalimanını 6 Nisan'da ele geçiren Hafter güçlerine, Giryan cephesinde bulunan Hafter'in oğlu Saddam liderliğindeki 106'ncı Tugay katıldı. Ancak, 8 Nisan'da UMH birlikleri, vur-kaç taktiğiyle yürüttüğü çatışmaların ardından havalimanını yeniden kontrol altına aldı.

Hafter güçleri, Trablus yakınlarındaki 27'nci Köprü ve Zaviye kentinden çekildiği gibi ağır bombardıman ve ateş altında bulunan havalimanından da bir kaç kilometre geri çekilmek zorunda kaldı.

Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata ile 180 kilometre güneybatısındaki Ez-Zintan kentlerinden gelen takviye güçlerinin Trablus etrafındaki çatışma alanlarına ulaşmasının ardından Hafter güçleri açık şekilde hezimete uğradı.

UMH birlikleri, dün Trablus'un güneybatısındaki Aziziye ve tüm Verşefane bölgesinde denetimi tamamen sağlarken bu durum Gıryan eksenli cephedeki Hafter güçleri için yeni bir başarısızlık ve gerileme oluşturdu. Ancak Hafter güçlerinin Gıryan cephesinden halen takviye aldığı düşünüldüğünde burasının tamamen düştüğü söylenemez.

Hafter güçleri Terhune 7'nci Tugayı'nın ayak izlerini takip ediyor

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'a yönelik saldırı başlattığı cephelerin ikisinde gerileme yaşarken üçüncüsünde geçen yaz Trablus'a saldıran Terhune 7'nci Tugayı'nın izlediği yoldan Ayn Zara cephesinde ilerlemeye çalışıyor.

Üçüncü cephenin öncülüğünü ise Trablus'un 90 kilometre güneybatısındaki Terhune kentinden ilerlemeye başlayan 9'uncu Tugay yapıyor. Bu tugay daha önce 22'nci Tugay olarak isimlendirilen ve geçen yaz yaşanan çatışmalarda UMH'ye bağlı Trablus Tugayı'nın karşısında, Terhune 7'nci Tugayının yanında yer almıştı.

Terhune 9'uncu Tugayı, 2018'deki saldırının benzeri şekilde önce 5 Nisan'da Suk el-Hamis beldesini alarak Uluslararası Trablus Havalimanı yakınındaki Kasr bin Gaşir bölgesine intikal etti. Burada, Müselles el-Kayyu, En-Nehir endüstri şirketi ve Vadi er-Rabi'yi ele geçirdi.

Çatışmalar Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Kasr bin Gaşir'de yoğunlaştı

Trablus'un güney banliyölerinde nüfusun yoğun olduğu Ayn Zara bölgesinde bulunan El-Afarit Tugayları tarafından desteklenen 9'uncu Tugay daha sonra UMH yanlısı birliklerle sokak savaşına girdi. Terhune 9'uncu Tugayı, başkentteki en büyük askeri üs olan Ayn Zara'daki El-Yermuk'u ve Fatıma ez-Zehra bölgesini ele geçirdiğini duyurdu.

Öte yandan UMH ise, Yermuk Askeri Üssü'nde denetimin 8 Nisan'da yeniden sağlandığını ve Salahaddin cephesindeki tüm üslerin kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade ederek, Kasr bin Gaşir'de ilerleme kaydedildiğini vurguluyor.

Terhune 9'uncu Tugayı Trablus'a en yakın Hafter gücü

Halihazırda Hıllet el-Furcan bölgesinde çatışmalar devam ederken 9'uncu Tugay, başkent merkezinin etekleri olan Salahaddin cephesine ulaşmaya çalışıyor.

Terhune 9'uncu Tugayı ikinci çevre yoluna yaklaşarak Trablus'un yoğun nüfuslu iç bölgelerine en fazla yaklaşan güç konumunda. Bu da çatışmaların bu bölgede şiddetleneceği anlamına geliyor. UMH güçlerinin Zaviye'de sahil cephesi ve Aziziye'de dağ cephesini tutmasının ardından, Hafter güçlerinin Terhune 9'uncu Tugayı'nın izlediği yoldan Trablus'a saldırma ihtimali güçleniyor.

Hafter Trablus'a girmeye çalışıyor

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter güçleri arasında başkentin güney bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Başkentin merkezine sızmaya çalışan ve Ayn Zara bölgesinde ilerleme kaydeden Hafter güçleri bu kapsamda, bugün UMH'ye bağlı 42. Tugay'ın merkezini ve yine aynı bölgedeki El-Cemili Camisi'nin kontrolünü ele geçirdi.

Hafter güçleri ayrıca Aziziye bölgesinin güneyinde bulunan ve UMH güçlerinin batı askeri operasyonlarının merkezi olan 4. Tugay karargahını da ele geçirdi.

Trablus'un batısındaki Sabrata ve Surman bölgelerinde toplanan Hafter güçlerinin Ez-Zaviye kentine saldırmaya hazırlandığı belirtilirken, Kasr bin Gaşir civarında da UMH güçleriyle çatışmalar yaşanıyor.

Çelişkili açıklamalar

Bu arada taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor, UMH Güçleri Sözcüsü Muhammed Kanunu, dün Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, UMH güçlerinin Vadi Rabi, Trablus'un batısındaki Cisr 27, Suk Ahad Köprüsü ve Uluslararası Trablus Havalimanı olmak üzere 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını, çok sayıda nakliye ve zırhlı aracı etkisiz hale getirdiğini ve birçok kişiyi de alıkoyduğunu vurguladı.

Öte yandan Hafter'e bağlı silahlı kuvvetler adına konuşan Ahmed Mismari ise Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, alandaki gelişmelerin lehlerine olduğunu ve kendilerine ait birliklerin Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştığını iddia ederken, Trablus Havalimanı'na kimin hakim olduğuna ise açıklık getirmedi.

UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ise, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.