Libya'da BM girişimi başarısız olursa Başkanlık Konseyi siyasi tıkanıklığı çözebilecek

Bu bağlamda BM Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, 4 Mart'ta, Libya'yı seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istedi ve bunun için Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyine altışar temsilci seçme çağrısında bulundu.

Komitenin 22 Mart'ta Tunus'ta gerçekleşen ilk toplantısında Williams, Libya Devlet Yüksek Konseyi temsilcileriyle seçimlerin anayasal temelinin belirlenmesi konusunu görüştü ancak TM temsilcileri görüşmeye katılmadı.

TM'nin Williams'ın girişimine yanıt verememesi, uluslararası girişimin başarısız olması durumunda Başkanlık Konseyi'nin herhangi bir rol oynayıp oynamayacağına dair birçok soruyu gündeme getirdi.

- BAŞKANLIK KONSEYİ ŞU ANKİ OLUŞUMUYLA ÇOK ZAYIF



Siyasi analist Ferec Derdur, AA muhabirine, "Başkanlık Konseyi, devletin en üst mercii ve ordunun başkomutanı olması nedeniyle mevcut krizi sona erdirecek ve siyasi tıkanıklığı çözecek bir rol oynayabilir ve siyasi anlaşmada belirtilen şey budur." dedi.

Derdur, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin ülkenin doğusundan, başkan yardımcıları Abdullah el-Lafi'nin batısından ve Musa el-Kuni'nin ise güneyinden olması dolayısıyla Başkanlık Konseyi'nin şu anki oluşumuyla çok zayıf olduğunu, çünkü çeşitli nedenlerle bu adımı atamadığını söyledi.

Analist Derdur, bu sebepler arasında, Başkanlık Konseyi Başkanı'nın ailesi ve aşiretinin General Halife Hafter'in kontrolü altındaki doğu bölgesinde bulunduğunu, dolayısıyla bu adımı atması halinde bazı tehditlere maruz kalmış olabileceğini ve bu nedenle hiçbir şey yapamadığını ifade etti.

Derdur, konseyin bu yüzden başından beri sağlam ve kararlı önlemler almayarak orta yolu izlemeyi sürdürdüğünü ve çokça dillendirdiği uzlaşma konusunda dahi bir adım atmadığını söyledi.

- PARLAMENTONUN DONDURULMASI VE SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLANMASI



Derdur, Başkanlık Konseyi'nin atabileceği adımların, Parlamento ve Devlet Yüksek Konseyi'nin çalışmalarını dondurmak ve Yüksek Seçim Komisyonu'na seçimlere hazırlık prosedürlerini başlatması için talimat vermesini içeren Başkanlık Konseyi kararnamelerini çıkarmak olduğunu aktardı.

Siyasi analist Derdur, ülkenin bir tıkanıklık içinde olması, savaşlara girmesi ve hala başka savaşların tehdidi altında olması nedeniyle bu adımların ulusal güvenlik nedeniyle atılabileceğini dile getirdi.

Derdur, konseyin, kararname çıkarma adımını atması durumunda doğal olarak birleşik bir uluslararası desteğe ihtiyaç duyacağını, çünkü bu konuda uluslararası bir bölünme yaşanması halinde örneğin kararnamenin ülkenin doğusunda uygulanmasının zor olacağını kaydetti.

- İSTİŞARE ADIMLARI



Siyasi analist Derdur, "Başkanlık Konseyi, kararnamelerin çıkarılmasına yönelik fiili adımlar atmadı, ancak bir süre önce istişare adımları atmaya başladı, çünkü şu anda nabız yokluyor. Kabul edilir mi edilmez mi, uluslararası destek alacak mı gibi ne sonuç çıkacağıyla ilgili çeşitli konularda endişeleri var." diye konuştu.

Derdur, bu soruların neredeyse tamamının Başkanlık Konseyi tarafından gündeme getirilerek üzerinde istişare edildiğini ve bazı ülkelerin cumhurbaşkanları ve büyükelçileriyle bu konuda iletişim halinde olunduğunu, ancak düşüncenin henüz tam olarak olgunlaşmadığını ifade etti.

Menfi'nin Kahire ziyaretinin işaretleri konusunda ise Derdur, bu ziyaretin, Fethi Başağa hükümetine ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in eylemlerine verdiği desteği bırakacak mı yoksa desteklemeyi sürdürecek mi diye Mısır tarafının nabzını tutma girişimi olarak yorumladı.

Derdur, "Mısır özellikle uzun vadede eskisinden daha çok kendi çıkarlarına bakıyor çünkü Libya'nın batısında kendisine sadık bir rejim kurmak için geçmişte çok bekledi ve bu mesele başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi Mısır, Libya'daki durumla ilgili pozisyonunu değiştirmeye hazır." ifadesini kullandı.