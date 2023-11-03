Libya'da sel felaketi sonrası uluslararası konferans düzenlendi

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Birlikte Yeniden Çiçek Açacağız" sloganıyla 1 Kasım'da Derne'de başlayan ve dün akşam Bingazi'de son oturumu yapılan "Uluslararası Derne ve Etkilenen Şehirlerin Yeniden İmarı Konferansı sona erdi.

Konferansın ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, "Uluslararası Derne ve Etkilenen Şehirlerin Yeniden İmarı Konferansı'na katılan 400'ü aşkın şirket, kişi ve diplomat, Libya hükümetiyle omuz omuza çalışma ve yeniden yapılanmayı yürütme konusunda istekli olduklarını teyit ediyor." ifadesi yer aldı.

Derne ve etkilenen diğer şehirlerin mimari özellikleri ile kimliğinin korunmasının garanti edilmesi ve bina kontrollerine ilişkin uluslararası en son standartlara uygun olmasına özen gösterileceği vurgulanan bildiride, yeniden imar projelerinin uygulanmasını denetleyecek bir takip komitesinin oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

TM tarafından atanan hükümetin Başbakanı Usame Hammad, konferansın sonunda yaptığı konuşmada, hükümetin, yeniden inşa dosyasını hayata geçirmek için büyük projeler başlatmayı planladığını ve yeniden yapılanma çalışmalarına mümkün olan en kısa sürede devam edilmesi konusunda çaba sarf ettiğini belirtti.

- LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ



Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM tarafından 2 Ekim'de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu aktarılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 4 Ekim'de yaptığı açıklamada da sel felaketinde can kaybının 4 bin 333'e ulaştığı, afet bölgelerinde 8 bin 500 kişinin de kayıp olduğu belirtilmişti.