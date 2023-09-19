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Dünya

Libya'daki afet sebebiyle altyapının yüzde 70'inde hasar meydana geldi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusundaki selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'inde hasar meydana geldiğini açıkladı.

IHA19 Eylül 2023 Salı 15:37 - Güncelleme:
Libya'daki afet sebebiyle altyapının yüzde 70'inde hasar meydana geldi
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Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Yollar ve Köprüler İdaresinden geçtiğimiz hafta ülkesinin doğusunu vuran sel felaketinin bıraktığı hasara dair açıklama yapıldı. Selden etkilenen bölgelerdeki altyapının yüzde 70'inde hasar meydana geldiği ifade edildi. Yolların yüzde 50'sinin hasar gördüğü, alternatif güzergahların açıldığı aktarıldı. Sel felaketinden en çok etkilenen Derna kentini Sousse ve Al-Qubba şehirlerine bağlayan 2, Derna'da 6 ve Shahat ile Sousse arasında 3 olmak üzere toplam 11 köprünün yıkıldığı vurgulandı. Yer altı su borularının ise yüzde 80'inin hasar gördüğü belirtildi.

Millî Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da selden etkilenen 15 noktadaki 114 okulda hasar meydana geldiği ifade edildi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Ülkenin doğusunda 10 Eylül'de etkili olan Daniel Fırtınası, Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da şiddetli yağışa yol açmıştı. Derna'da iki barajın çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle kent harabeye dönerken, binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve kaybolmuştu. Felaketin ardından başlatılan arama ve temizleme çalışmaları sürüyor.

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