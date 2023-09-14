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Dünya

Libya'daki felaketin büyüklüğü uydudan tespit edildi

ABD'li uzay teknoloji şirketi Planet, Libya'nın doğusundaki Derna'yı vuran sel felaketinin yol açtığı yıkımı gözler önüne seren uydu fotoğraflarını yayınladı.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
Libya'daki felaketin büyüklüğü uydudan tespit edildi
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ABD'li uzay teknoloji şirketi Planet, Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın doğusunda meydana gelen ve şu ana kadar 6 bin kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin uydu fotoğraflarını yayınladı. Selden en çok etkilenen Derna kentinin 2 Eylül'de ve selden sonra 12 Eylül'de çekilen fotoğrafları, selin yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Şiddetli yağışın ve iki barajın yıkılması sonucu meydana gelen selin kentte ağır hasar bıraktığı görüldü.

Libya'daki sel felaketinde şu ana kadar 6 bin kişi hayatını kaybederken, 10 bin kişi kayboldu. Selin ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

  • sel felaketi
  • Derna yıkımı
  • uydu fotoğrafları

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