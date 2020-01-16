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Dünya

Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi

Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek.

AA16.01.2020  22:10 - Güncelleme: 16.01.2020  22:10

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Hafter'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde "gizlice" Atina'ya geldiği belirtilirken, Atina'ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Hafter'in yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceğini duyurdu.

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