Libya'daki hükümet güçleriyle Hafter milisleri Sirte kenti dışında çatışıyor

AA 08.01.2020 18:17 - Güncelleme: 08.01.2020 18:17

UMH’ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH’ye bağlı güçler, dün çekildikleri Sirte kentinde Hafter milisleriyle çatışıyor.

Çatışmalar sırasında, UMH güçlerinin çok miktarda ekipman ve mühimmat ele geçirdiği, bir Hafter milisini esir aldıkları belirtildi.

Hafter milisleri, başkentin 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi pazartesi günü ele geçirmişti.

UMH, kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıklamıştı. UMH, Sirte'deki Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesiyle birlikte ağır silahlarla sokak çatışmaları riskinin artmasının geri çekilme kararını güçlendirdiğini paylaşmıştı.