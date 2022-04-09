Libya'daki Temsilciler Meclisi 2017'deki anayasa taslağını inceleyecek

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



Açıklamaya göre TM Başkanı Akile Salih tarafından alınan karar üzerine, 2017'deki anayasa taslağında yer alan anlaşmazlık noktalarını incelemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak üzere 12 üyeli yeni bir komisyon kuruldu.



Komisyon üyelerinden 10 Şubat'ta Meclis tarafından onaylanan anayasa taslağının maddelerine bağlı kalmaları, amaç ve içerik yönünden anlaşmazlık bulunması halinde ise konuyla ilgili çalışmalarını Meclise sunmaları talep edildi.



Komisyonun bu görevi dışında herhangi bir yetki alamayacağı aktarıldı.

Salih'in bu adımının Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın Libya'yı seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulması çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.



BM Libya Özel Temsilcisi Williams, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için TM ve Devlet Yüksek Konseyine altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Williams'ın girişimi, 15 Mart'tan itibaren 14 gün içinde oluşturulacak 12 üyeli komitenin, Libya'yı en kısa sürede seçimlere götürmesini öngörüyordu.

BM girişimi, Libya Yüksek Devlet Konseyi ve Abdülhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümetinin yanı sıra TM'nin destekleriyle kurulan yeni hükümetin Başbakanı Fethi Başağa ve Avrupalı ülkeler tarafından memnuniyetle karşılanırken, TM Başkanı Akile Salih ise söz konusu girişimi desteklememişti.

Libya'da yeni anayasa için 2014'te çalışmalarına başlayan 60 üyeli Anayasa Komitesi, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu. Taslak büyük tepkilerle karşılaşırken, anayasa için yapılması planlanan referandum da henüz gerçekleşemedi. TM, 10 Şubat'ta yaptığı oylamayla anayasa taslağında değişiklik önerisini onaylamış, bunun için bir komisyon kurulmasına karar vermişti.