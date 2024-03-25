Libya'dan BMGK'ye Gazze tepkisi! ''Ateşkes kararı alınamaması hayal kırıklığı''

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de bir kez daha ateşkes kararı alamamasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

TM Dışişleri Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, BMGK'de Gazze'de ateşkes için bir karar alınamamasının esefle karşılandığı belirtildi.

BMGK'nin ateşkes kararı alamamasının Gazze'deki Filistinliler açısından hayal kırıklığına neden olan uluslararası çabalar silsilesinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Refah kentine saldırılarını sürdürmesinin bölge istikrarını olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

"Gazze'deki insani durum dayanılmaz bir hal almış ve insanlık vicdanına hakarettir. İsrail işgal güçlerinin eylemleri ve insani yardım girişini engellemeleri soykırım suçudur ve sorumluları cezalandırılmalıdır. İsrail'in bu eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'na meydan okuma olarak kabul edilen eylemlerdir." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlalleri sonucunda Batı Şeria'da tırmanan gerginlikten endişe duyulduğu ifade edildi.

Uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine "İsrail saldırılarını durdurma çabalarını yoğunlaştırmaları" çağrısında bulunuldu.

BMGK'de ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.