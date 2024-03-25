İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2024 Pazartesi / 16 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1548
  • EURO
    34,825
  • ALTIN
    2243.18
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya'dan BMGK'ye Gazze tepkisi! ''Ateşkes kararı alınamaması hayal kırıklığı''
Dünya

Libya'dan BMGK'ye Gazze tepkisi! ''Ateşkes kararı alınamaması hayal kırıklığı''

Libya Temsilciler Meclisi, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararı alamamasını 'hayal kırıklığı' olarak niteledi.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 04:05 - Güncelleme:
Libya'dan BMGK'ye Gazze tepkisi! ''Ateşkes kararı alınamaması hayal kırıklığı''
ABONE OL

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de bir kez daha ateşkes kararı alamamasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

TM Dışişleri Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, BMGK'de Gazze'de ateşkes için bir karar alınamamasının esefle karşılandığı belirtildi.

BMGK'nin ateşkes kararı alamamasının Gazze'deki Filistinliler açısından hayal kırıklığına neden olan uluslararası çabalar silsilesinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Refah kentine saldırılarını sürdürmesinin bölge istikrarını olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

"Gazze'deki insani durum dayanılmaz bir hal almış ve insanlık vicdanına hakarettir. İsrail işgal güçlerinin eylemleri ve insani yardım girişini engellemeleri soykırım suçudur ve sorumluları cezalandırılmalıdır. İsrail'in bu eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'na meydan okuma olarak kabul edilen eylemlerdir." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlalleri sonucunda Batı Şeria'da tırmanan gerginlikten endişe duyulduğu ifade edildi.

Uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine "İsrail saldırılarını durdurma çabalarını yoğunlaştırmaları" çağrısında bulunuldu.

BMGK'de ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.

  • Libya
  • BMGK
  • ateşkes
  • hayal kırıklığı
  • Gazze
  • Temsilciler Meclisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.