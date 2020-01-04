AA 04.01.2020 10:13 - Güncelleme: 04.01.2020 10:13

Libya'da özel televizyon kanalı Ahrar'a açıklamalarda bulunan Şevikat, UMH'nin Hafter'in Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'na düzenlediği saldırının BM misyonuna ayrıntılarıyla aktarıldığını, ancak hiçbir şekilde harekete geçmediklerini dile getirdi.

Şevikat, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin başında bulunduğu BM Destek Misyonuna güven duymadıklarını belirterek, "Artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa Mecii de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir İHA'nın Trablus'un güneyinde Sevvani bölgesindeki 7 Nisan Askeri Kampı'na saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda maddi hasar meydana geldiğini belirten Mecii, can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Ayrıca, 20 Grad füzesiyle Mitika Havalimanı'na düzenlenen saldırı ise hava trafiğinin durmasına neden oldu.