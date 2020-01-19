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Dünya

Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum krizi görüşmek için Berlin'de toplanırken, başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuluyor.

AA19.01.2020  18:35 - Güncelleme: 19.01.2020  18:35

Libya’daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin toplanırken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti.

Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükseliyor.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bu arada, farklı şiddetteki patlama sesleri uzun aralıklarla sürüyor.

''Türk halkı bizim için örnektir''

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