Litvanya 17 Suudi Arabistan vatandaşını kara listeye aldı
Litvanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudi Arabistan vatandaşını kara listeye aldı.
- AA
Litvanya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Rasa Jakilaitiene, Baltic News Service ajansına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudinin "uluslararası ortaklarla dayanışma" bağlamında kara listeye alındığını söyledi.
Listenin Litvanya Göç Dairesi tarafından oluşturulduğu belirtildi.
Kanada da geçen ay sonunda, söz konusu 17 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım kararı almıştı.
Yaptırım listesinde adı geçen Suudi vatandaşları şöyle sıralanmıştı:
"Mensur Osman M. Aba Hüseyin, Naif Hassan S. el-Arifi, Meshal Saad M. el-Bostani, Abdülaziz Muhammed M. Elhawsawi, Mustafa Muhammed M. el-Medeni, Bedr Lafı M. el-Uteybi, Halid Aedh G. el-Taibi, Muhammed el-Uteybi, Seyf Saad K. el-Kahtani, Saud el-Kahtani, Türki Müşerref el-Şehri, Velid Abdullah el-Şehri, Muhammed Saad el-Zehrani, Mahir Abdülaziz Mutreb, Salah Muhammed Tubegi, Fahd Şabib el-Belevi, Thaar Galib el-Harbi."
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