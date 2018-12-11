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Litvanya, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırım kararı aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki Kerç Boğazı krizine Litvanya da dahil oldu. Litvanya parlamentosu, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırım kararı aldı.

  • İHA
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Litvanya parlamentosu, Rusya’nın Ukrayna gemilerini Kerç Boğazı'na girişine izin vermeyerek bağlaması ve Ukraynalı denizcileri gözaltına almasını görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun çağrısı üzerine Litvanya, Rusya’ya yaptırım kararı aldı.
 
Parlamentoda alınan karara göre, Litvanya tarafından Rusya’ya bankalar arası para transferlerinde kısıtlama uygulanacak. Ayrıca parlamentoda tüm müttefiklerin Rusya’ya petrol ve gaz baskısı yapması talep edildi.
 

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