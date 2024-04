Londra'da Filistinlilere destek yürüyüşü: Halk sokaklara döküldü

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) isimli sivil toplum kuruluşu, 18 Nisan'da halka çağrı yapmış ve İngiliz halkını, Londra'da Filistinlileri desteklemeye çağırmıştı. PSC protesto ile ilgili açıklamasında, "Hükümetimizi ve kurumlarımızı İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortaklığına son vermeye çağırmak için yüz binler olarak Londra'da yürümeye hazırlanıyoruz" dedi. İngiliz Polis Teşkilatı (MET) tarafından yapılan açıklamada bir diğer protestonun ise 'Enough is Enough' isimli stk tarafından düzenlendiği belirtilerek, "İsrail yanlısı Enough is Enough grubu tarafından Pall Mall'da, PSC yürüyüşü ile aynı anda ve yürüyüş güzergahı boyunca bir yürüyüş düzenlenecektir" denildi.

"HERKES PROTESTO HAKKINI KULLANABİLİR"

MET, protestoların polisler tarafından güvenli bir ortamda yapılacağını belirterek, "Tüm Londralıların seslerini duyurmaya hakları olduğu gibi, korkmadan ve ciddi bir kesintiye maruz kalmadan yaşamlarını sürdürmeye de hakları vardır" ifadelerini kullandı. MET herhangi bir olaya karşı tedbir aldıklarını vurgulayarak, "Herkesin protesto hakkını kullanmasına ve bunu güvenli ve yasal bir şekilde yapmasına izin verilmesi önemlidir. PSC protestosunun güzergahı boyunca konumlandırıldı ancak iki grup arasında bir boşluk olmasını sağlamak için Kamu Düzeni Yasası kapsamındaki koşulları kullandık. Herhangi bir olayla ilgilenmek ve herkesi güvende tutmak için memurlar görevlendirilmiştir. Bugün iki protestoya polislik yapacağımızı hatırlatmak isterim: Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından düzenlenen Parlamento Meydanı'ndan Hyde Park'a yürüyüş ve Pall Mall'da Enough is Enough tarafından düzenlenen karşıt protesto" dedi.