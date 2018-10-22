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Londra'da sürücüsüz taksiler 2021'de trafiğe çıkacak

Taksi şirketi Addison Lee, müşterilerinden Londra'da sürücüz taksilerin üç yıl içinde trafiğe çıkmasına hazır olmalarını istedi.

  • DHA
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 Sürücüsüz otomobiller için yazılım geliştiren Oxbotica ile güçbirliği yapan Addison Lee, sürücüsüz taksileri 2021 yılına kadar Londralı müşterilerine sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Addison Lee, Londra içindeki ve çevresinde yolların dijital haritalarının çıkarılması için Oxbotica ile çalıştıklarını belirtti.

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