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Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği yakınında yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yakın bir binada yangın çıktı. Binada yangın çıkmadan önce patlama olduğu belirtiliyor.

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın Chesterfield bölgesinde bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği yanındaki binada yangın çıktı. Görgü tanıkları patlama sesleri duyduklarını bildirdi. İngiliz itfaiyesi tarafından da doğrulanan patlama seslerine dair bir açıklama yapılmadı.

Yangın için yaklaşık 40 itfaiyeci sevk edildi. Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının sebebine dair henüz bir işaret bulunmadığı bildirildi. İtfaiye yetkilileri yangının Curzon Caddesi'nde bulunan bir restoranın tahliye sistemini etkilediğini söyledi.

Öte yandan, Curzon Caddesi'nde bulunan bir Lübnan restoranının arka tarafı Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bahçesine bakıyor. Fakat yangının binada çıkıp çıkmadığı doğrulanmadı.

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