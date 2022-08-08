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Dünya

Londra'nın güneyinde patlama: 1 ölü, 4 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bir evde meydana gelen patlama sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. İtfaiye görevlerinin evin yıkıntılarından yaralı 4 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
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İngiliz İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Thornton Heath semtinde bir evde patlama olduğu ve olayda bir çocuğun öldüğü belirtildi.

İngiliz İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, itfaiye görevlerinin evin yıkıntılarından yaralı olarak 4 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

4 itfaiye aracının müdahale ettiği patlamaya ayrıca 40 itfaiye çalışanının da görev aldığı olayda bölgedeki çok sayıda evin zarar gördüğü aktarılarak, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.

Öte yandan Sky News, semt sakinlerinin son iki haftadır ağır gaz kokusu aldıklarını söylediğini aktardı.

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