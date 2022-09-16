Londra'nın merkezinde iki polis memuru bıçaklandı

Sabah saatlerinde Leicester Meydanı yakınlarında meydana gelen olayın terörle bağlantılı olduğu düşünülmüyor.



Yaralı polis memurlarının durumu hakkında bilgi verilmezken, saldırganın tutuklandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Londra belediye başkanı Sadiq Khan, saldırıyı "tamamen dehşet verici" olarak nitelendirdi. Khan "Bu yiğit subaylar, ülkemiz için bu mühim zamanda vazifelerini yapıyor ve halka yardım ediyorlardı. Bu üzücü saldırının ardından düşüncelerim ve dualarım onlarla, sevdikleriyle ve polis meslektaşlarımla birlikte" dedi.

Star Gazetesi