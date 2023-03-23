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Dünya

Londra'nın ünlü caddesinde ramazan hazırlığı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi, ilk kez 30 bin ampülden oluşan ramazan ışıklarıyla süslendi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 02:50 - Güncelleme:
Londra'nın ünlü caddesinde ramazan hazırlığı
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Başkentin merkezinde yer alan ünlü Leicester Meydanı yakınlarındaki Coventry Caddesi, 30 bin ampulden oluşan ramazan ışıkları konseptiyle aydınlatıldı.

Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Işıkların açılışı ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın katıldığı törenle yapıldı.

Işıklandırma konsepti, ramazan ayına ilişkin farkındalığı yaymayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen "Ramadan Lights UK" adlı kuruluş tarafından hazırlandı.

Müslüman kuruluşlar ve halkın bağışlarıyla yapılan ramazan ışıkları konsepti, Noel ışıklarından ilham alan Ayşe Desai tarafından hazırlandı.

Caddedeki ışıklandırmalara Londralıların yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Işıklar, bugünden itibaren 23 Nisan'a kadar her gün yerel saatle 17.00'den 01.00'e kadar caddeyi aydınlatacak.

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