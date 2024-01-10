İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9736
  • EURO
    32,8451
  • ALTIN
    1958.09
  • BIST100
    7788.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Lübnan, bir kez daha İsrail'i şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkesini 1701 sayılı karara uymamakla suçlayan İsrail hakkında yeniden Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvurdu.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Lübnan, bir kez daha İsrail'i şikayet etti
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi ajansı (NNA) tarafından paylaşıldı.

İsrail'in 1701 sayılı karara ilişkin sunduğu şikayetinde gerçekleri çarpıttığına değinilen açıklamada, Tel Aviv'in kararı ihlal ettiğine dair belgelenmiş kanıtlar olduğu, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz ihlaller işlediği ifade edildi.

İsrail güçlerinin uluslararası yasaklı silahlar listesinde yer alan "fosfor bombasını" Lübnan'a karşı kullandığına yer verilen açıklamada, başta Lübnan'ın Aytarun, Blida ve Meysel el Cebel olmak üzere birçok bölgede, bu bombaların kullanıldığı ve bunun sonucunda orman yangıları çıktığı kaydedildi.

Atılan fosfor bombaları nedeniyle Lübnan'da şu ana kadar 50 bin zeytin ağacının yok olduğu, saldırı bölgesindeki sivillerin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, fosfor kullanılmasının uluslararası insani hukukun açık bir şekilde ihlali ve aynı zamanda savaş suçu anlamına geldiği belirtildi.

İsrail saldırısında öldürülen Lübnanlı gazetecilerin durumuna da değinilen açıklamada, "İsrail'e ait insanız hava aracından fırlatılan güdümlü füze sonucu 2 gazeteci 21 Kasım 2023'te hayatını kaybetti, 1 sivil öldü." denildi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği düzinelerce hava saldırısına ek olarak tüm düşmanca eylemlerin, 1701 sayılı kararın 4. fıkrasına göre ihlal teşkil ettiği vurgulandı.

- LÜBNAN'IN İSRAİL'E KARŞI BMGK'DA AÇTIĞI ŞİKAYETLER

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından güvenliği sağlanan "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan hükümeti, İsrail'in başta gazetecilere yönelik olmak üzere Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, hava sahası ihlalleri ve fosfor bombası kullanması nedeniyle İsrail'i birçok kez BMGK'ye şikayet etti.

- BMGK'NİN 1701 SAYILI KARARI

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü bir askeri nüfuzu altında.

  • Lübnan İsrail BMGK
  • Lübnan Dışişleri
  • İsrail suçlaması
  • BMGK başvuru

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.