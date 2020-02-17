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Dünya

Lübnan cumhurbaşkanı, İranlı yetkililerle bölgesel gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesine resmi ziyarette bulunan İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile Suriye ve diğer bölgesel gelişmeleri ele aldı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi18:13 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:13

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Laricani ve beraberindeki heyeti başkenti Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmeleri konusu konuşuldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarını içeren mektubunu Avn'a ulaştıran Laricani, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ruhani adına Cumhurbaşkanı Avn'ı Tahran'a davet eden Laricani, İran'ın, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki üst düzey yetkililerle dün akşam Suriye'den Beyrut'a gelen Laricani ayrıca, Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile bir araya geldi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

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