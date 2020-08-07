IHA 07 Ağustos 2020 Cuma 15:05 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 15:05

Lübnan’da bulunan Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta amonyum nitrat deposunda şiddetli patlama meydana gelmişti. Ülkeyi sarsan patlamada 154 kişi hayatını kaybetmişti. Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, başkent Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, ihmal, kaza veya olası bir dış müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığının incelendiğini söyledi. Aoun, “Patlamanın nedeni henüz tespit edilmiş değil. Patlamanın füze, bomba ya da başka bir araçla yabancı güçler tarafından gerçekleştirilme ihtimali bulunuyor” dedi.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın 3 seviyede sürdüğünü sözlerine ekleyen Lübnan Devlet Başkanı, “Birincisi, patlayıcı maddenin girişi nasıl yapıldı ve patlayıcı madde nasıl depolandı. İkinci seviye, patlama ihmal mi kaza sonucu mu gerçekleşti? Üçüncü seviye ise, dış müdahale ihtimali” ifadelerini kullandı.