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Dünya

Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan Hizbullah'a ''geri adım'' çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, İsrail ile olası bir savaşa girmemek için Hizbullah'ı geri adım atmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 05:19 - Güncelleme:
Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan Hizbullah'a ''geri adım'' çağrısı
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkesinin İsrail ile savaşa sürüklenmemesi için Hizbullah'ı geri adım atmaya ikna etmeye çalıştığını ifade etti.

Buhabib, CNN'e yaptığı açıklamada, Lübnan'ın hiçbir savaş istemediğini ve İsrail ile Hizbullah arasında sınır bölgesinde süren çatışmaların yayılabileceğini belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İsrail ile savaşa sürüklenmemesi için Hizbullah'ı geri adım atmaya ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Onlara emir veremeyiz, bunu iddia etmiyoruz. Ancak ikna edebiliriz ve bu şekilde işe yarayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'i, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırılarının arkasında olmakla suçlayan Buhabib, "Biz bölgesel bir savaş istemiyoruz, bu herkes için tehlikeli. Hem Lübnan hem İsrail hem de İsrail'in çevresindeki ülkeler için tehlikeli." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesine ilişkin, "Buna karşı sessiz kalamayız. Bu konuda fazla konuşmaya gerek yok. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak." demişti.

Nasrallah, "Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." ifadesini kullanmıştı.

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