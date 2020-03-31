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Dünya

Lübnan, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 12'ye yükselirken, vaka sayıları da Lübnan'da 463'e, Fas'ta 574'e, Filistin'de 117'ye ulaştı.

AA31 Mart 2020 Salı 13:51 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:51
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Maunat Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve kronik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 12'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 17 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayının 463'e yükseldiği belirtildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede 18 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 574'e yükseldiği ifade edildi.

İlk vakanın 3 Mart'ta tespit edildiği ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

- Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldiğini aktardı.


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