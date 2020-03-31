AA 31 Mart 2020 Salı 13:51 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:51

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Maunat Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve kronik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 12'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 17 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayının 463'e yükseldiği belirtildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede 18 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 574'e yükseldiği ifade edildi.

İlk vakanın 3 Mart'ta tespit edildiği ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.



- Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldiğini aktardı.



