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Dünya

Lübnan: Göçlerini engelleyemiyoruz

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkede ikamet eden Suriyeli mültecilerin deniz yoluyla göçlerini engelleyemediklerini belirtti.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
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Buhabib, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'da yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Uluslararası toplum, özellikle Avrupa ve ABD, mültecilerin ülkelerine göç etmesini istemiyor." diyen Buhabib, "Lübnan da Suriyeli mültecilerin yükünü kendi toprakları içinde kaldıracak durumda değil. Deniz yolu ile göçlerini de engelleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaştan sonra Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci ikamet ediyor.

Ancak Lübnan hükümeti ise bu sayının 1.5 milyon olduğunu ifade ediyor.

Lübnan vatandaşları ile Suriye ve Filistinli mültecileri taşıyan tekne 24 Nisan'da Trablusşam kenti açıklarında batmış, 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de kaybolmuştu.

Dışişleri Bakanı Buhabib, olayın ardından denizde kaybolanların bulunması için uluslararası topluma yardım çağrısı yapmıştı.

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