Lübnan Hizbullahı: ABD tarafından engelleniyoruz

Kasım, uzun süredir gündemde olan İran'ın Lübnan'a yakıt hibesi hakkında Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Piyasa değeri yaklaşık 350 milyon dolar olan hibe yakıtın son durumuna değinen Kasım, "ABD, Lübnan'ın İran'ın 600 bin ton akaryakıta ulaşmasını engelledi. Yakıt, günlük 5-6 saat olmak üzere aylarca elektrik üretimi sağlayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Temmuz 2022'de, Lübnan hükümetinin kabul etmesi halinde İran'dan karşılıksız yakıt getirebileceklerini söylemişti.

Buna karşılık Lübnan hükümeti adına Enerji Bakanı Velid Fayyad da 29 Temmuz'da, "İran yakıtını hibe olarak kabul etmeye hazırız." yanıtını vermişti.

Hizbullah, Lübnan'da akaryakıt krizinin zirveye ulaştığı Eylül 2021'de 4 milyon litre İran yakıtını Lübnan hükümetinin izni olmadan Suriye üzerinden ülkeye getirmişti.

Lübnan hükümeti, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmamak için İran'dan gelen yakıtı kabul etmemeyi tercih ediyor.

Lübnan Merkez Bankası, ülkede 2019'dan beri süren ekonomik kriz nedeniyle önceden olduğu gibi yakıtı sübvanse etmiyor. Yakıtın sübvanse edilmemesi ve ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'da 2020'dan bu yana ciddi elektrik krizi yaşanıyor.