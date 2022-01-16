Lübnan iddiaları yalanladı! Mısır'ı işaret etti

AA 16 Ocak 2022 Pazar 19:22 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 19:22

Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı, İsrail özel televizyonu Kanal 12'nin dün yayımladığı "ABD'nin Lübnan'a İsrail gazı ithalatı anlaşmasını onayladığı" yönündeki habere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında, "(Lübnan'a ithal edilecek) Gazın İsrail gazı olacağı konusunda söylenenler tamamen asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lübnan ve Mısır hükümetlerinin üzerinde çalıştığı anlaşmada, gazın Mısır'dan geleceğinin açıkça ve net bir şekilde belirtildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, vatandaşların elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için ithal edilecek gazın Ürdün ve Suriye'den geçerek ülkenin kuzeyindeki Deyr Ammar istasyonuna ulaşacağı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonunda dün yayımlanan haberde, ABD'nin, İsrail'den Lübnan'a gaz ithalatını onayladığı ve bu yönde harekete geçilmesi için yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

Haberde, gazın İsrail'den Ürdün'e ve oradan boru hattıyla Suriye'ye ve oradan da Lübnan'a taşınacağı ifade edilmişti.



Beyrut yönetimi, Eylül 2021'de, ülkedeki enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlatmıştı.

Bu kapsamda Lübnan, Suriye'deki Esed rejimi, Ürdün ve Mısır arasında "Arap Doğal Gaz Boru Hattı"nın yeniden faaliyete geçmesi için anlaşmalar imzalanmıştı.

- ARAP DOĞAL GAZI BORU HATTI

1 milyar 200 milyon dolara mal olan toplam 1200 kilometre uzunluğunda, 4 etaptan oluşan boru hattı Mısır, Ürdün ve Suriye'den geçip Lübnan'ın Trablusşam kentine ulaşıyor.

Arap Doğal Gaz Boru Hattı'ndan Lübnan'a gaz ithalat testi 2009'da başladı ve aynı yıl kısa süreliğine Trablusşam'daki Deyr Ammar Elektrik Santrali'ne gaz verildi.

Açık raporlara göre 2010'da Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki güvenlik olayları, ardından ülkedeki Arap Baharı gösterileriyle meydana gelen gelişmeler ve Suriye'deki iç savaşın patlak vermesiyle Lübnan'a doğal gaz ithalatı tamamen durdu.