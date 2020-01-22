Lübnan Maliye Bakanı: Mali krizin sürmesi, iflasa gidişimiz demektir

AA 22.01.2020 11:53 - Güncelleme: 22.01.2020 11:53

Maliye Bakanlığına atanmasının ardından Lübnan'da yayın yapan "El-Cedid" televizyonuna konuşan Vezni, iç piyasadaki krizin aşılabilmesi için içeriden ve dışarıdan büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.

Vezni, Lübnan'ın benzersiz bir mali ve nakdi krizin içinde olduğunu belirterek, "Mali krizin sürmesi, bizim iflasa gidişimiz demektir." dedi.

Ülkenin iki ay sonra 1,2 milyar dolarlık Eurobond tahvili şeklinde borçlanmaya gideceğini hatırlatan Vezni, acil olarak yurt dışından destek almak zorunda olduklarını vurguladı.

Vezni, şunları kaydetti:

"Şimdiki kriz mevduat sahiplerini paralarını almak üzere bankaların önünde beklemeye itmiştir. Bu, ülkenin şu an içinde bulunduğu durumlardan ve dolayısıyla mevduatlara ilişkin insanların duyduğu endişeden kaynaklanmaktadır."

Lübnan'daki protestolar nedeniyle Saad el-Hariri hükümetinin 29 Ekim 2019'da istifa etmesinin ardından yaklaşık üç ay sonra dün Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümetin kurulduğu açıklanmıştı.

- LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM



Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havaleleri askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.