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Dünya

Lübnan sınırındaki yasa dışı İsrail yerleşim birimine füze atıldı

İsrail'in Lübnan sınırındaki Kiryat Şmona yerleşim birimine tanksavar füzesi atıldığı bildirildi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Lübnan sınırındaki yasa dışı İsrail yerleşim birimine füze atıldı
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İsrail ordu radyosunun haberinde roketin Lübnan topraklarından atıldığı belirtildi ancak can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla roketin atıldığı bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

HİZBULLAH'TAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Hizbullah ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiryat Şmona yerleşim birimine saldırı düzenlediğini belirtti.

Açıklamada, sabah saatlerinde Kiryat Şmona'daki Celile Tümeni'nin (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) "uygun silahlarla" hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Telle Hamamis ve Sehl Merciyyun bölgelerini hedef aldığı ifade edildi.

NNA'nın haberinde ayrıca İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ayta eş-Şab bölgesini bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde düzenlediği hava saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda 31 sivil yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

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