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Dünya

Lübnan ve Libya'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Lübnan'da 35'e, Libya'da 25'e çıktı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 16:29 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 16:30
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 yeni vaka tespit edildiği ve 23 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 35'e, vaka sayısının 1796'ya yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının ise 1242'ye ulaştığını bildirdi.

- Libya

Libya'da ise hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.

Toplam ölü sayısının 25'e, vakaların 874'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 223'e ulaştığı aktarıldı.

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