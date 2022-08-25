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Dünya

Lübnan'da, 4 ay önce batan göçmen teknesinin enkazına ulaşıldı

Lübnan'da yaklaşık 4 ay önce onlarca düzensiz göçmeni taşırken batan teknenin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
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Lübnan ordusu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deniz dibinde görüntülenen teknenin üç fotoğrafına yer verdi.

Açıklamada, denizaltı mürettebatının, batık tekneyi Trablusşam açıklarında, Lübnan Donanması tarafından tespit edilen alana 130 metre uzaklıkta ve 459 metre derinlikte bulduğu kaydedildi.

Lübnan, batan teknenin enkazına ulaşmak için İspanya'dan denizaltı getirmişti.

Lübnan'da 84 düzensiz göçmeni taşıyan tekne 24 Nisan'da Trablusşam açıklarında batmıştı. Faciada 7 kişinin öldüğü, 45 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Ancak facianın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen geriye kalanlar henüz bulunamadı.

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