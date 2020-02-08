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Dünya

Lübnan'da hükümete güvenoyu verilmemesi talebiyle gösteri düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce kişi, 21 Ocak'ta kurulan yeni hükümete güvenoyu verilmemesi talebiyle gösteri düzenledi.

AA08.02.2020  22:07 - Güncelleme: 08.02.2020  22:07


"Güvenoyu yok" sloganıyla Beyrut'un pek çok noktasından harekete geçen Lübnanlılar Meclis binası çevresinde toplandı. Hasan Diyab hükümetinin, teknokrat görüntüsünde siyasi bir hükümet olduğunu belirten göstericiler, güvenoyu için salı günü Meclis'te düzenlenmesi beklenen oturumu protesto etti.

Bankalar Birliği Cemiyeti önünde toplanan başka bir grup ise bankaların ülkede gösterilerin başladığı 17 Ekim'den bu yana izlediği politikayı protesto etti.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti. Hariri'nin yeniden Başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da Lübnan lirası son dönemde kara borsada dolar karşısında yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı. Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

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