Lübnan'da kritik buluşma! Filistin meselesini görüştüler

Görüşmenin ayrıntılarına İslami Cihad'a yakın Filistin adlı haber sitesinde yer verildi. Sitede yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geldi.

İkili dün gerçekleşen görüşmede Filistin meselesini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Nahhale, "İran'ın bölgesel ve uluslararası alanda Filistin'e verdiği siyasi destekten" övgüyle söz etti. İslami Cihad Hareketi Genel SeLükreteri, Filistin meselesine verilen siyasi desteklerin "Filistin halkının moralini ve kararlılığını güçlendirmede önemli bir rol oynadığını" belirtti.

"İsrail'de iç karışıklıkların arttığını ve Filistin direnişinin iyi durumda olduğunu" ifade eden Nahhale, "Filistin halkının iradesi, direnişi ve mücadelesi karşısında İsrail'in aciz ve zayıf olduğunu" kaydetti.

Nahhale ile Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeleri masaya yatıran İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "İran'ın İsrail varlığına karşı direnen Filistin halkını destekleme konusundaki tutarlı politikasına" vurgu yaptı.

Filistinli gruplar arasında fikir birliğinin sağlanması ve ezilen Filistin halkını desteklemek için İslami ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirten Abdullahiyan ayrıca, İsrail'in Filistinlilere ve İslami kutsal değerlere yönelik saldırgan uygulamalarına karşı etkin önlemler alınması gerektiğine dikkati çekti.

Abdullahiyan Lübnan ziyaretinde Nahhale'nin yanı sıra Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya gelmişti.