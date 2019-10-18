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Lübnan’da Whatsapp gibi iletişim ağlarına vergi getirilmesi tasarısına karşı halk sokaklara döküldü

Lübnan’da Whatsapp gibi iletişim ağlarına vergi getirilmesi tasarısına karşı çıkan binlerce kişi sokaklara döküldü. Güvenlik güçleri eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken göstericilerin yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Lübnan’da ekonominin kötüye gitmesi ve iletişim ağlarına vergi getirilmesi nedeniyle halk sokaklara döküldü. Özellikle sosyal iletişim ağı Whatsapp’a vergi getirilmesi tasarısı halk tarafından öfkeyle karşılandı. Binlerce kişi dün akşam sokaklara dökülerek hükümetin vergi politikasını protesto etti. Ülkede son yıllarda düzenlenen en büyük protestolardan biri olan gösteride polis ve eylemciler karşı karşıya geldi. Ülke genelinde düzenlenen protestoların yanı sıra başkent Beyrut’ta yolları kapatan eylemciler lastikleri de ateşe verdi. Beyrut’un Riyad el Sulh Meydanı’nda toplanan kalabalık, Lübnan bayraklarıyla hükümet karşıtı sloganlar attı.
 
“SADECE WHATSAPP İÇİN DEĞİL HER ŞEY İÇİN BURADAYIZ”
 
Eylemcilere müdahale etmek isteyen güvenlik güçleri, “dağılın” uyarısına karşı gelen eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İç güvenlik yetkilileri, polis ve eylemciler arasında yaşanan çatışmada 60 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Göstericilerin yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetti.
Beyrut’ta eylemlere katılan Cezar Shaaya, evli olduğunu ve kredi ödediğini ifade ederek, “Çalışmıyorum, bu karar tamamen bir hata” dedi.
 
Abdullah adlı protestocu ise “Sadece Whatsapp için değil her şey için buradayız. Benzin, gıda, ekmek, her şey” ifadesini kullandı.
Protestolar nedeniyle bugün ülkede eğitime ara verildi.

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