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Dünya

Lübnan'da yetim çocuklardan Gazze'ye destek

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da yüzlerce yetim çocuk, anneleriyle birlikte Gazze'yle dayanışma gösterisi düzenledi. Lübnanlı çocuklar, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği zulmü kınayan sloganlar attı.

AA26 Aralık 2023 Salı 21:43 - Güncelleme:
Lübnan'da yetim çocuklardan Gazze'ye destek
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Zekat Evi Hayırsever Gençler Derneğinin çağrısıyla Trablusşam'daki tarihi Taynal Camisi'nin avlusunda toplanan yüzlerce çocuk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin bayrağı ve Gazze halkıyla dayanışma mesajları içeren dövizler taşıyan Lübnanlı çocuklar, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği zulmü kınayan sloganlar attı.

Gösteride dağıtılan bildiride, "Saldırıları durdurmak, çocuk, kadın ve yaşlı on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan siyonist savaş makinesini dizginlemek için gerekli her şeyin yapılması" istendi.

Gösteriyi organize eden derneğin sorumlularından Abdullah el-Buş, Lübnan'daki yetimlerin ve annelerinin Filistin'deki kardeşlerine destek olmak için toplanmasının önemine işaret etti.

Gösterinin, Arap ve İslam toplumları arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini ifade eden Buş, "İsrail ve müttefiklerinin Gazze halkına yönelik kin ve nefretlerinin ifadesi olan zulüm, cinayet ve göçe zorlamanın durdurulması" çağrısı yaptı.

Gösterinin, Filistin davasını ve başta çocuklar olmak üzere Filistin halkının yaşadıklarını anlatmak amacıyla derneğin yıl sonu tatilinde yetim çocuklar ve anneleri için düzenlediği genişletilmiş eğitim programı kapsamında yapıldığı kaydedildi.

  • Trablusşam Gazze dayanışması
  • Lübnanlı çocuklar
  • Filistin zulmü kınaması

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