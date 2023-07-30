Lübnan'daki Filistin kampında çatışma: 6 ölü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün şiddetlenen silahlı çatışmalara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre hafif ve ağır silahların yanı sıra havan toplarının da kullanıldığı çatışmalarda toplam 6 kişi öldü, 2'si çocuk 30 kişi yaralandı.



Çatışmalar, Fetih Hareketi ile husumet bulunan gruplardan birinin üyesi olan Muhammed Ebu Katada'ya yönelik silahlı saldırı girişimi nedeniyle çıktı.



Bu sabah kamptaki Fetih Hareketi sorumlularından Ebu Şeref el-Armuşi ve 3 koruması, pusu kurularak öldürüldü.



- Çatışmalar durdu

Bölgedeki AA muhabirinin kamp sakinlerinden elde ettiği bilgilere göre RPG ve havan toplarının kullanıldığı çatışma yerel saatle 18.00'de durdu.

Düşen havan topları nedeniyle bazı evlerde ve bölgelerde yangın çıkması sonucu dumanlar yükseldi.



Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberde kampın yer aldığı Sayda kentindeki tüm yaz okullarının 1 gün süre ile tatil edildiği belirtildi.

- Mikati'den "çatışmaların zamanlaması şüphe uyandırıcı" açıklaması

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı açıklamasında, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etti.

Çatışmaların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mikati, şunları kaydetti:



"Öncelikle mülteci kampı, devletin kontrol alanının dışına çıkarılmıştır ki bu kesinlikle kabul edilemez. Lübnan'ın egemenliğine saygı duyulmalıdır. Filistinli yetkililer, Lübnan ordusunun, güvenliği kontrol altına almasına yardımcı olmalı ve suçluları Lübnan makamlarına teslim etmelidir."

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalar nedeniyle Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki bütün faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu.

Çatışmalar nedeniyle 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü UNRWA'ya ait iki okulun zarar gördüğü aktarılan açıklamada siviller ile UNRWA'ya ait binaların çatışmalardan uzak tutulması çağrısı yapıldı.