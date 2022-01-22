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  • Lübnan'daki Suriyeli göçmen Ahmad Al Ali: 'Isınmak için kıyafetlerimizi yakıyoruz'
Dünya

Lübnan'daki Suriyeli göçmen Ahmad Al Ali: 'Isınmak için kıyafetlerimizi yakıyoruz'

Lübnan'da kış şartlarında çadırlarda ellerindeki kısıtlı imkanlarla ısınmaya çalışan Suriyeli göçmenler, kendilerine uzanacak yardım ellerini bekliyor.

İHA22 Ocak 2022 Cumartesi 14:28 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:28
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Lübnan'da yoğun kar yağışı, göçmenler için hayatı daha da zorlaştırıyor. Suriyeli göçmenler, akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle ısıtma cihazlarına yakıt alamadığı için beyaza bürünen kamplarda kendilerine uzanacak yardım ellerini bekliyor. Çadırda kalan göçmenlerden Ahmad Al Ali, "Yakıt veya herhangi bir ısıtma sistemi yok. Isınmak için odun kullanıyoruz ve odun bulamazsak eski kıyafetler ve eşyaları kullanıyoruz" diye konuştu. İbrahim El Rezz ise, "Şiddetli kar yağışı ve kısa süre sonra etkili olması beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle Suriye halkı bu köyde ısıtma sistemine çok ihtiyaç duyuyor. Çok kar yağacak diyorlar. Suriyelilerin gıda, giyecek ve mazot ihtiyacı çok büyük" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) Lübnan'da 1 milyondan fazla Suriyeli göçmen bulunuyor.

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