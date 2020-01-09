AA 09.01.2020 16:09 - Güncelleme: 09.01.2020 16:10

Adli kontrol altında bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Ghosn, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) çıkardığı kırmızı bülten ve "düşman ülke İsrail'e girişi" gerekçesiyle hakkında yapılan suç duyurusu konularında ifade vermek üzere başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı'na geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında ve kameralara görünmeden adliyeye giren Lübnan asıllı Ghosn'un ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü.

Ghosn'un avukatı Carlos Ebu Cevde, Adalet Sarayı'ndan çıkışı sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin bugünkü ifadesinden sonra biri Interpol'un çıkardığı kırmızı bülten, diğeri de "İsrail'e girişiyle" ilgili olmak üzere iki duruşmaya daha geleceği bilgisini paylaştı.

- YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uveydat'ın Interpol'un çıkardığı kırmızı bülten dolayısıyla Carlos Ghosn hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiği belirtildi.

Haberde, Ghosn'un "düşman ülke" İsrail'e girişine ilişkin soruşturmanın ise daha sonra yapılacağı kaydedildi.

Eski CEO Ghosn, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçmasının ardından dün başkent Beyrut'taki Gazeteciler Sendikası binasında eşi Carole Ghosn'la basının karşısına geçmişti.

Özel bir güvenlik şirketinin sağladığı yoğun önlemler altında yaklaşık 2,5 saat açıklamalarda bulunup soruları yanıtlayan Ghosn, Japonya'daki soruşturma sırasında baskıya maruz kaldığını öne sürmüştü.

Ghosn, "suçu kesinleşmeden suçlu gösterilmiş olması nedeniyle, kaçmaktan başka seçeneği olmadığını" iddia etmişti.

- GHOSN'UN LÜBNAN'A KAÇMASI



Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

Lübnan'da bir grup avukat, İsrail ile yapılan bazı anlaşmalara imza attığı, "İsrail'i boykot etme" yönündeki Lübnan yasasını ihlal ederek çeşitli tarihlerde, bu ülkede düzenlenen ekonomik kongrelere katıldığı gerekçesiyle Carlos Ghosn hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.