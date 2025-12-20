İSTANBUL 14°C / 8°C
  • Lübnan'dan ''hazırız'' mesajı: Silah dosyasında ikinci aşama
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devlet tekelinde toplanmasını öngören plan kapsamında Litani Nehri'nin kuzeyini kapsayan ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını açıkladı.

Lübnan'dan ''hazırız'' mesajı: Silah dosyasında ikinci aşama
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Selam, başkent Beyrut'taki konutunda Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde yer alan Lübnan müzakere heyetinin Başkanı Büyükelçi Simon Kerem'i kabul etti.

Görüşmede Selam, silahların devlet tekelinde toplanmasına ilişkin planın ilk aşaması kapsamında Litani Nehri'nin güneyindeki sürecin tamamlanmasına sayılı günler kaldığını kaydetti.

Selam, hükümetin verdiği yetki doğrultusunda Lübnan ordusu tarafından hazırlanan plan temelinde ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını ifade etti.

Başbakan Selam ayrıca Lübnan ordusunun sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli tüm desteğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

SİLAHLARIN TOPLANMASI SÜRECİ

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında ise ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor.

Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini çeşitli açıklamalarında dile getiriyor.

